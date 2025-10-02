Корпорация МСП в два раза увеличила лимит льготного лизинга для приоритетных отраслей

Корпорация МСП повысила со 100 до 200 млн рублей максимальную сумму льготного лизингового финансирования для малого бизнеса из приоритетных отраслей. Для них же запустили экспресс-лизинг.

Экспресс-лизинг предоставят на срок от 13 до 48 месяцев на покупку оборудования на сумму от 1 до 15 млн рублей у верифицированных поставщиков. Получить деньги смогут ООО, более 75% долей в уставном капитале которых принадлежит физлицам, пояснила пресс-служба корпорации.

Лизинговое финансирование для бизнеса приоритетных отраслей и по экспресс-лизингу, и по стандартной программе предоставляют по льготным ставкам 6% для российского оборудования и 8% — для импортного. Сферы деятельности – машиностроение, металлообработка и деревообработка, производство пищевых продуктов, целлюлозно-бумажной продукции, лекарств и др.

Минимальная стоимость оборудования для малых предприятий приоритетных отраслей – 3 млн рублей, аванс – от 10%, а в рамках экспресс-лизинга минимальная стоимость оборудования — 0,5 млн рублей, а сумма аванса – от 20%.

Также корпорация МСП снизила ставки по программе льготного лизинга для малого бизнеса новых регионов. Для них на покупку нового российского оборудования ставка составит 1%, а зарубежного – 3%. Сумму аванса для предприятий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут снизить с 10% до 0%, если есть поручительство региональной гарантийной организации.

До 2030 года МСП получит не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».