Налоговые уведомления за 2024 год пришлют и несовершеннолетним + инструкция по подключению семейного доступа в ЛК налогоплательщика

Закон не разделяет налогоплательщиков на детей и взрослых. Но налоги за детей платят родители.

Если ребенок владеет недвижимостью или транспортом – он должен платить имущественный налог, напомнило региональное УФНС.

Закон не разделяет налогоплательщиков на детей и взрослых, налоговая обязанность возникает вместе с правом владения имуществом в любом возрасте.

Так, ребенок становится собственником жилья, если родители покупают его с использованием маткапитала. До 18 лет налоги за детей обязаны уплачивать родители, опекуны или попечители.

Начисления детей не включают в налоговые уведомления родителей. Ребенку придет отдельный документ в Личный кабинет налогоплательщика, а если его нет – по почте.

Платить налоги за ребенка и родителя нужно отдельными платежами.

Чтобы подключить ребенка к личному кабинету на сайте ФНС, нужно получить пароль в налоговой или МФЦ, лично обратившись с документами ребенка. Если у подростка есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах – ее можно использовать для регистрации и входа в ЛК.

Подключив ребенка к личному кабинету, можно в профиле родителя настроить функцию «семейный доступ». Так будут видны все налоговые начисления, а платить налоги можно будет онлайн из своего ЛК.

Как подключить семейный доступ:

Шаг Путь 1 Из ЛК родителя направить запрос на добавление ребенка Профиль — Настройки профиля — Семейный доступ — Добавить пользователя – ИНН несовершеннолетнего – Отправить запрос 2 В ЛК ребенка подтвердить поступивший запрос Профиль — Настройки профиля — Семейный доступ – Подтвердить 3 В своем ЛК родитель проверяет список несовершеннолетних детей, подключенных к «семейному доступу» Налоги – Налоги детей

Заплатить имущественные налоги нужно до 1 декабря 2025, напомнили налоговики.