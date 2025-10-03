Центробанк рассказал, что будет со старыми 500-рублевыми купюрами

Устаревшие купюры выйдут из оборота, но постепенно, а пока они останутся в ходу, как и новые банкноты.

Зампред Центробанка Сергей Белов разъяснил, что старые банкноты номиналом 500 рублей будут в обороте наравне с обновленными. Постепенно устаревшие купюры выйдут из оборота, но это будет зависеть от количества транзакций.

«Если говорить в цифрах, то банкноты низких номиналов — 50 и 100 рублей — живут в среднем около трех лет, а банкноты 2 000 и 5 000 рублей — около десяти лет», — сказал Белов.

Сейчас ЦБ запустил голосование за новые символы на купюре в 500 рублей. Она будет посвящена Северо-Кавказскому региону и Пятигорску.

Также зампред ЦБ добавил, что регулятор не собирается выпускать новую купюру номиналом 10 тыс. рублей. Это связано с тем, что наличные деньги стали реже использоваться в платежах. Доля безнала уже превысила 80%.