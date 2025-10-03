ФАС требует пересмотреть новые правила-2025 Wildberries и Ozon

Селлеры пожаловались в Антимонопольную службу на маркетплейсы Wildberries и Ozon. Эксперты ФАС подтвердили нарушения и требуют скорректировать механизм работы с предпринимателями.

Экспертный совет при ФАС считает, что новые правила, которые маркетплейсы Wildberries и Ozon установили для селлеров, необходимо пересмотреть.

В августе 2025 года служба получила множество жалоб от предпринимателей, которым хотят изменить порядок работы на Wildberries. Основная претензия — применение индекса остатка товара. Это значит, что селлер с низким индексом будет оплачивать хранение товаров по более высокой цене, или на его товары установят скидки, причем без согласования. В противном случае продавцы обязаны вывезти свои товар со склада маркетплейса.

«Введение подобных правил должно быть дополнительно проработано и скорректировано для смягчения последствий их применения», — сказано на сайте ФАС.

На Ozon также поступают жалобы. Предприниматели недовольны тем, что с 1 октября 2025 года они не могут забирать себе отмененные или возвращенные заказы. Теперь товары автоматически отправятся на склад маркетплейса для повторной продажи. В результате продавцы лишились права распоряжаться своим товаром и контролировать его качество при перепродаже.

Если площадки не скорректируют механизмы работы с селлерами и не сделают их прозрачными и понятными, ФАС обещает принять меры антимонопольного реагирования.