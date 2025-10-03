ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в2
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Экономика России

Путин рассчитывает, что теневая экономика не вырастет после повышения НДС с 2026 года

Повышение НДС до 22% Президент назвал принятым решением.

Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы в России не вырос объем теневой экономики.

«Известно уже о принятых правительством решениях в сфере налогообложения, повышения НДС на 2%, здесь очень важно, чтобы у нас не выросли объемы и масштабы теневой экономики», — сказал президент РФ.

Об этом он заявил в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы