🍁 Лучшее предложение октября! Онлайн-курсы для бухгалтера от 4 900 рублей

Вместо осеннего листопада на бухгалтера сыпятся изменения в законодательстве. С 1 сентября бухгалтеры по-новому рассчитывают средний заработок, премии и отпускные, с 1 октября меняется порядок электронного взаимодействия с ФНС, обмена счетами-фактурами, в ноябре изменятся правила взыскания задолженностей. Подготовьтесь к изменениям на курсах «Клерка»!

Этой осенью бухгалтерия переживает настоящий шторм изменений, а для уверенной работы без стресса и штрафов бухгалтеру нужно быть на шаг впереди перемен и осваивать актуальные инструменты еще до вступления в силу законов.

Мы регулярно обновляем курсы в соответствии с нововведениям и запускаем свежие, актуальные программы, чтобы вы были на волне перемен.

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы и ждать старта потока — просто выбирайте нужный курс и сразу начинайте учиться.

60% бухгалтеров боится нейросетей и не используют их в работе. Специально для вас мы составили практический курс, который сразу поможет вам в ежедневной работе: письма, отчеты, проверка документов.

На курсе «Нейросети и Power BI для бухгалтера» вы разберете, какие нейросети реально полезны в работе бухгалтера (Chat GPT, Perplexity, DeepSeek, Клерк AI и другие), научитесь использовать их для финансового анализа и моделирования, пошагово освоите Power BI, соберете интерактивный дашборд и научитесь публиковать отчеты, увидите, как связать 1С и Excel с Power BI и использовать ИИ-аналитику для сокращения времени на закрытие месяца.

С 1 января 2026 года произойдут изменения в работе с НДС, ставка вырастет до 22%, появятся новые лимиты и льготы. Чтобы легко справиться с новыми задачами, нужно усвоить базовые знания по работе с налогом.

На курсе 2025 года вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры и составлять декларации по НДС для компаний на ОСНО и УСН. Узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и получить льготы. Сможете грамотно организовывать ведение налогового учета по НДС, чтобы проходить проверки налоговой без стресса и штрафов.

С 1 сентября 2025 года для бухгалтеров и кадровиков наступило сложное время. Разом на голову свалилось много нововведений и в НК и в ТК РФ по расчету премий, отпускных, оплаты труда, работы с персональными данными, учета сотрудников и т. д. Ближайшие поправки вступят в силу в октябре-ноябре 2025 года. Научитесь работать по актуальным правилам на одном из самых больших курсов «Клерка».

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН — и сразу по новым правилам!

Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

Этой осенью изменений будет так много, что на каком участке вы бы ни работали, в какой сфере бы не вели учет — столкновения с нововведениями неминуемы. Особенно внимательными нужно быть ИП и организациям на УСН — продолжается усиливаться контроль за деятельностью фирм на упрощенке, с введением новых правил проверок станет еще больше.

Вы научитесь вести учет на спецрежиме, узнаете, как с 1 сентября рассчитывать средний заработок, оформлять командировки, предоставлять отгулы, рассчитывать надбавки к зарплате и премии. Сможете получить льготы и успешно проходить налоговые проверки, чтобы избежать обвинений в дроблении бизнеса и блокировок по 115-ФЗ.

