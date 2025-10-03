Минфин: что участники «Сколково» включают в выручку для освобождения от налога на прибыль

Выручка от реализации – это все поступления, связанные с расчетами, выраженные в денежной и натуральной форме.

В письме от 12.03.2025 № 03-03-06/1/24333 Минфин уточнил порядок определения компанией – участником проекта «Сколково» годового объема выручки для освобождения от налога на прибыль.

Участники «Сколково» имеют право на освобождение от налога на прибыль в течение 10 лет со дня получения этого статуса (п. 1 ст. 246.1 НК).

Но право на освобождение утрачивается, если годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) участника проекта, превысил 1 млрд руб. — с 1-го числа налогового периода, в котором произошло превышение (п. 2 ст. 246.1 НК).

При этом учитывают выручку как от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, так и ранее приобретенных, а также выручку от реализации имущественных прав (п. 1 ст. 149 НК).

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары, выраженные в денежной или натуральной форме (п. 2 ст. 149 НК), уточнил Минфин.

