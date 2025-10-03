ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в2
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Социальные пособия

Узнать о назначенных соцвыплатах и льготах можно из выписки на Госуслугах

Чтобы самостоятельно рассчитать среднедушевой доход и проверить начисления, можно заказать выписку от СФР.

Узнать о назначенных соцвыплатах и льготах можно, заказав соответствующую выписку на Госуслугах. Об этом сообщил Соцфонд.

Что укажут в выписке:

  • размер каждой выплаты;

  • срок назначения;

  • периодичность – ежемесячная или разовая.

С помощью выписки можно проверить начисления, посмотреть выплаты по больничным, самостоятельно рассчитать среднедушевой доход, пояснил СФР.

Заказать выписку можно:

  • за последние 6 месяцев, 1 или 2 года;

  • конкретный период.

После оформления заявки выписка придет в личный кабинет. Ее можно скачать, отправить по электронной почте или распечатать.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы