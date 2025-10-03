Узнать о назначенных соцвыплатах и льготах можно из выписки на Госуслугах

Чтобы самостоятельно рассчитать среднедушевой доход и проверить начисления, можно заказать выписку от СФР.

Узнать о назначенных соцвыплатах и льготах можно, заказав соответствующую выписку на Госуслугах. Об этом сообщил Соцфонд.

Что укажут в выписке:

размер каждой выплаты;

срок назначения;

периодичность – ежемесячная или разовая.

С помощью выписки можно проверить начисления, посмотреть выплаты по больничным, самостоятельно рассчитать среднедушевой доход, пояснил СФР.

Заказать выписку можно:

за последние 6 месяцев, 1 или 2 года;

конкретный период.

После оформления заявки выписка придет в личный кабинет. Ее можно скачать, отправить по электронной почте или распечатать.