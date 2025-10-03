Узнать о назначенных соцвыплатах и льготах можно из выписки на Госуслугах
Чтобы самостоятельно рассчитать среднедушевой доход и проверить начисления, можно заказать выписку от СФР.
Узнать о назначенных соцвыплатах и льготах можно, заказав соответствующую выписку на Госуслугах. Об этом сообщил Соцфонд.
Что укажут в выписке:
размер каждой выплаты;
срок назначения;
периодичность – ежемесячная или разовая.
С помощью выписки можно проверить начисления, посмотреть выплаты по больничным, самостоятельно рассчитать среднедушевой доход, пояснил СФР.
Заказать выписку можно:
за последние 6 месяцев, 1 или 2 года;
конкретный период.
После оформления заявки выписка придет в личный кабинет. Ее можно скачать, отправить по электронной почте или распечатать.
