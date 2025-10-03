На Госуслугах с 2025 года можно пожаловаться на проблемы с подключением интернета и выбором провайдера
Минцифры запустило на Госуслугах форму, которая позволит жильцам многоквартирного дома пожаловаться на то, что управляющая компания не дает им право самостоятельно выбрать провайдера.
Пользователи могут направить обращение и прикрепить документы, которые относятся к проблеме с подключением интернета. Например, ответы ведомств и организаций, переписку с УК. Эти материалы министерство передаст прокуратуре.
«Срок рассмотрения зависит от типа проблемы и составляет до 30 дней. Следить за статусом обработки можно в личном кабинете на Госуслугах или по электронной почте», — сказано в телеграм-канале министерства.
С апреля 2024 года действует закон от 06.04.2024 № 67-ФЗ, по которому интернет-провайдеры должны получать беспрепятственный доступ в многоквартирные дома. Также жильцы имеют право самостоятельно выбирать подходящего оператора связи, чтобы стимулировать конкуренцию на рынке.
Начать дискуссию