На Госуслугах с 2025 года можно пожаловаться на проблемы с подключением интернета и выбором провайдера

Если управляющая компания ограничивает жильцов в выборе провайдера, то на это теперь можно пожаловаться. Обращения передадут в прокуратуру.

Минцифры запустило на Госуслугах форму, которая позволит жильцам многоквартирного дома пожаловаться на то, что управляющая компания не дает им право самостоятельно выбрать провайдера.

Пользователи могут направить обращение и прикрепить документы, которые относятся к проблеме с подключением интернета. Например, ответы ведомств и организаций, переписку с УК. Эти материалы министерство передаст прокуратуре.

«Срок рассмотрения зависит от типа проблемы и составляет до 30 дней. Следить за статусом обработки можно в личном кабинете на Госуслугах или по электронной почте», — сказано в телеграм-канале министерства.

С апреля 2024 года действует закон от 06.04.2024 № 67-ФЗ, по которому интернет-провайдеры должны получать беспрепятственный доступ в многоквартирные дома. Также жильцы имеют право самостоятельно выбирать подходящего оператора связи, чтобы стимулировать конкуренцию на рынке.