ФНС: как материальная помощь влияет на лимит дохода для стандартного вычета на детей

Для получения стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей при определении лимита дохода нарастающим итогом с начала года необлагаемая сумма матпомощи не уменьшит такой лимит.

В Телеграм-чате ФНС задали вопрос о материальной помощи, которая не облагается НДФЛ в пределах установленного лимита в 4 тыс. рублей.

Пользователь интересуется, будет ли эта необлагаемая сумма учитываться в расчете предельной суммы дохода, которая влияет на предоставление стандартного вычета на детей.

Представитель ФНС ответил, что при определении дохода нарастающим итогом необлагаемая сумма по материальной помощи не уменьшает размер дохода.

С 1 января 2025 года предельный размер доходов, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты, составляет 450 тыс. рублей.