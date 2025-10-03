Роскомнадзор обязал блогеров передавать боту доступ к Telegram-каналам

После того, как блогеры подали заявление на регистрацию канала в РКН, они должны из своего аккаунта запустить бота. Он проверит код.

Блогеры, у которых есть телеграм-каналы, после регистрации в Роскомнадзоре должны запустить специального бота из своего аккаунта.

«Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом», — сказано в телеграм-канале ведомства.

После запуска бот сверит номер регистрации, полученный на Госуслугах с номером, который блогер указал боту. Также в РКН заявили, что нет другой процедуры подтвердить регистрацию.

Если этот шаг пропустить, то ведомство вернет заявление и откажет по формальному признаку. В таком случае придется запускать регистрацию еще раз.

Если не пройти регистрацию в РКН, то блогеры не смогут официально получать доходы от рекламы.