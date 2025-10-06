Иностранец может открыть в России ИП, но есть особые требования

Для регистрации в качестве ИП понадобится ВНЖ или РВП.

Налоговики рассказали, как иностранный гражданин может открыть ИП.

Для государственной регистрации в качестве ИП он должен получить вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Копию документа подают в налоговую при регистрации в качестве ИП.

Перечень документов, которые понадобятся, закреплен п. 1 ст. 22.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Их можно отправить:

в МФЦ;

лично в налоговую;

в форме электронных документов, подписанных УКЭП;

через нотариуса.

Госпошлину придется платить только при представлении документов на бумаге непосредственно в налоговую.