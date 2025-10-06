Иностранец может открыть в России ИП, но есть особые требования
Для регистрации в качестве ИП понадобится ВНЖ или РВП.
Налоговики рассказали, как иностранный гражданин может открыть ИП.
Для государственной регистрации в качестве ИП он должен получить вид на жительство или разрешение на временное проживание.
Копию документа подают в налоговую при регистрации в качестве ИП.
Перечень документов, которые понадобятся, закреплен п. 1 ст. 22.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
Их можно отправить:
в МФЦ;
лично в налоговую;
в форме электронных документов, подписанных УКЭП;
через нотариуса.
Госпошлину придется платить только при представлении документов на бумаге непосредственно в налоговую.
Полезно , спасибо. 🙂