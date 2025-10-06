Совет Федерации предлагает дополнительно поддержать молодых матерей. Но не всех

Кабмин подготовит меры поддержки для женщин до 25 лет с двумя и более детьми.

Совет Федерации рекомендовал Правительству проработать вопрос о дополнительных мерах соцподдержки для молодых матерей, заявила зампред СФ Инна Святенко.

Рекомендации будут направлены в кабмин, Госдуму, Минфин, Минтруд, Минобрнауки, Минпросвещения, Минцифры и Минэкономразвития.

«Правительству рекомендовано проработать вопрос об установлении: дополнительных мер социальной поддержки женщин в возрасте до 25 лет, родивших двух и более детей ;

дополнительных мер на поддержку и развитие семейного предпринимательства ;

а также по обеспечению жильем молодых семей, многодетных семей и студенческих семей», — сообщила Святенко.

Госдуме порекомендовали ускорить рассмотрение 10 законопроектов.

Эти рекомендации определят первоочередные шаги на ближайшие годы, добавила сенатор. Меры будут направлены на совершенствование демографической политики, развитие системы здравоохранения, внедрение новых технологий в социальной сфере и цифровой трансформации.