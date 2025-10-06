⚗️ Минпромторг назвал сферы, куда лучше инвестировать

В первую очередь в 2025 году – это химия и здравоохранение.

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, в какие отрасли, по его мнению, нужно инвестировать.

«На мой взгляд, если кому-то надо отвечать на вопрос, куда инвестировать — то все, что касается химии, и все, что касается здравоохранения», — заявил Осьмаков.

Основу технологического лидерства страны составляют нацпроекты, связанные с авиацией, судостроением, высокоскоростными поездами, химией, микроэлектроникой, роботами и другими отраслями.

Также Осьмаков напомнил, что Россия – это самая большая страна в мире. Поэтому здесь решают логистические задачи, которых нет ни в каком другом государстве. Поэтому страна «обречена» на эффективный автопром, эффективную авиацию, эффективное судостроение, добавил он.