Банки навязывают клиентам страховки с наценкой в 18 раз: как отказаться

Клиенты банков могут воспользоваться периодом охлаждения и отказаться от навязанной страховки в течение 30 дней.

При оформлении кредита банки с 18-кратной наценкой продают клиентам услуги по страхованию жизни, финансовых рисков и здоровья.

Например, банк «АК Барс» подключил заемщику страховку за 490 тыс. рублей, тогда как кредитная организация уплатила за полис только 43,6 тыс. Клиента «Сургутнефтегазбанка» присоединили к коллективному страхованию за 905 тыс., а фактическая стоимость продукта — 60,4 тыс. Подобные случаи выявили в РСХБ, ПСЮ, «Металлинвестбанке» и в других организациях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы финомбудсмена по неприемлемым практикам за второй квартал 2025 года.

Также среди неприемлемых практик встречались программы техподдержки, эвакуации и мелкого ремонта, которые навязывают автомобилистам. Это стоит от 100 до 360 тыс. рублей. Если клиент передумал, банки отказываются вернуть деньги. Основной причиной называют оказание услуг в момент подписания договора.

«В январе-июне 2025 года количество жалоб на банки выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,4 тыс. обращений», — сказала финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

С 1 сентября 2025 года банки не имеют права навязывать допуслуги без отдельного согласия клиента. Теперь можно отказаться от таких опций и требовать возврата денег, который продавец должен сделать в течение трех рабочих дней.

Кроме того, банки обязаны рассказывать заемщикам о периоде охлаждения в 14 дней. В это время клиент может отказаться от кредита. Чтобы отказаться от страховок по кредитам период охлаждения составит 30 дней.

При отказе от допуслуг сначала нужно направить претензию в компанию продавца услуги, потом в банк, через который оформляли страховку. Если получили отказ, то нужно обратиться в Центробанк или к финомбудсмену.