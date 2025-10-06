Предприниматели набрали льготных микрозаймов на 15 млрд рублей — это абсолютный максимум

На платформе МСП в сентября 2025 года выдавали микрозаймы по 250 млн рублей в день.

С начала 2025 года почти 6 тыс. предпринимателей получили льготные микрозаймы на сумму свыше 15,3 млрд рублей.

В сентябре 2025 года объем выдач достиг 250 млн рублей в день, это рекорд за все время работы цифровой платформы МСП.РФ. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

«Сегодня уже более 40% всех микрозаймов государственных микрофинансовых организаций предоставляется через МСП.РФ. Средневзвешенная процентная ставка по таким микрозаймам составила 8,7%, что в 2-3 раза ниже ставок по банковским кредитам», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он добавил, что для получения льготных микрозаймов есть единый сокращенный пакет документов. В режиме одного окна предприниматели могут получить не только займы, но и поддержку региональных гарантийных организаций. Теперь, когда не хватает обеспечения по кредиту, можно дистанционно привлечь поручительство.

В сервисе «Подбор и получение микрофинансирования» на платформе МСП средний размер микрозайма в 2025 году составил 2,6 млн рублей, а средний срок кредитования — 2,5 года.

Больше всего льготных микрозаймов выдали бизнесу из Краснодарского края (1,9 млрд рублей), Удмуртии (1 млрд), Ростовской области (934,8 млн), Республики Крым (869,4 млн). За предложением обращаются представители сферы услуг (25%), торговли (23%) и промышленного производства (18%).