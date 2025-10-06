ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Центральный банк сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил действие валютных ограничений на переводы за границу: новые правила будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года.

Основные условия остаются прежними:

  • Граждане РФ и физлица-нерезиденты из дружественных стран могут переводить за рубеж не более 1 млн долларов США в месяц (или эквивалент в другой валюте).

  • Через системы денежных переводов действует лимит — до 10 тыс. долларов в месяц.

  • Нерезиденты, работающие в РФ, могут перевести за границу деньги в размере своей зарплаты — независимо от страны гражданства.

  • Для неработающих в РФ нерезидентов из недружественных стран сохраняется запрет на переводы.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу Банка России на дату поручения об операции.

Хронология решений ЦБ о лимите в $1 млн

▪️ Июнь 2022 — Банк России начал постепенно снимать введенные ранее валютные ограничения (ссылка).
▪️ Сентябрь 2022 — ограничения на вывод денег за рубеж продлены еще на полгода (ссылка).
▪️ Март 2023 — продление еще на полгода (ссылка).
▪️ Сентябрь 2023 — продление еще на 6 месяцев (ссылка).
▪️ Март 2024 — продление еще на полгода (ссылка).
▪️ Сентябрь 2024 — продление еще на полгода (ссылка).
▪️ Март 2025 — продление еще на 6 месяцев (ссылка).
▪️ Сентябрь 2025 — новое продление до 31 марта 2026 года (ссылка).

