ФНС: зарплата за работу в России по договору с казахстанской компанией облагается НДФЛ в РФ
ФНС в письме от 12 сентября 2025 года № БС-17-11/2406@ разъяснила порядок налогообложения зарплаты, выплачиваемой за труд в России по договору с иностранной компанией — в частности, с работодателем из Казахстана.
Основные выводы налоговой
Зарплата облагается НДФЛ в России, если работа выполняется на территории РФ, даже если трудовой договор заключен с иностранной компанией.
Резидент РФ платит налог в России как с доходов от источников в РФ, так и за рубежом (ст. 208 НК). Вознаграждение за работу в России считается доходом от источника в РФ.
Исключительное право налогообложения такой зарплаты закреплено за Россией: зачет налога, удержанного в Казахстане, не производится. Чтобы вернуть удержанный налог, нужно обращаться в казахстанскую налоговую.
Международное соглашение
Между Россией и Казахстаном действует соглашение об избежании двойного налогообложения. По нему:
зарплата облагается налогом только в стране резидентства, если работа выполняется там же;
если работа выполняется в другой стране, то налог платится в этой стране.
Поэтому при работе в России налог уплачивается исключительно в РФ.
Важная оговорка
ФНС подчеркнула, что письмо носит общий характер:
оно не учитывает фактические обстоятельства трудовых отношений, условий договора и места выполнения обязанностей;
в ряде случаев возможен зачет налога в России, если будет подтверждено, что работа фактически выполнялась в Казахстане.
Ранее ФНС уже комментировала порядок зачета зарубежного налога при расчете НДФЛ в разделе FAQ на своем сайте.
