ФНС: зарплата за работу в России по договору с казахстанской компанией облагается НДФЛ в РФ

ФНС разъяснила: если россиянин работает на территории РФ по трудовому договору с компанией из Казахстана, его зарплата облагается НДФЛ только в России, а вернуть удержанный налог в Казахстане можно лишь через местную налоговую.

ФНС в письме от 12 сентября 2025 года № БС-17-11/2406@ разъяснила порядок налогообложения зарплаты, выплачиваемой за труд в России по договору с иностранной компанией — в частности, с работодателем из Казахстана.

Основные выводы налоговой

Зарплата облагается НДФЛ в России , если работа выполняется на территории РФ, даже если трудовой договор заключен с иностранной компанией.

Резидент РФ платит налог в России как с доходов от источников в РФ, так и за рубежом (ст. 208 НК). Вознаграждение за работу в России считается доходом от источника в РФ.

Исключительное право налогообложения такой зарплаты закреплено за Россией: зачет налога, удержанного в Казахстане, не производится. Чтобы вернуть удержанный налог, нужно обращаться в казахстанскую налоговую.

Международное соглашение

Между Россией и Казахстаном действует соглашение об избежании двойного налогообложения. По нему:

зарплата облагается налогом только в стране резидентства, если работа выполняется там же ;

если работа выполняется в другой стране, то налог платится в этой стране.

Поэтому при работе в России налог уплачивается исключительно в РФ.

Важная оговорка

ФНС подчеркнула, что письмо носит общий характер:

оно не учитывает фактические обстоятельства трудовых отношений, условий договора и места выполнения обязанностей;

в ряде случаев возможен зачет налога в России, если будет подтверждено, что работа фактически выполнялась в Казахстане.

Ранее ФНС уже комментировала порядок зачета зарубежного налога при расчете НДФЛ в разделе FAQ на своем сайте.