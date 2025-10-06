⚡️ Итоги дня: цены на говядину побили рекорд 1960 года, запустили платформу для анализа каналов в MAX, к 2030 году запустят ИИ-систему для школ

Мошенники стали узнавать у россиян код из СМС под предлогом получения посылки. Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейса и предлагают получить посылку удобным для пользователя способом. После получения кода мошенник может использовать аккаунт жертвы на маркетплейсе, а также узнать ее банковские данные.

Цена на говядину в мире достигла максимума с 1960 года. Мясо стоит рекордные $6,9 за 1 кг на фоне снижения предложения на мировых рынках и роста спроса со стороны основных потребителей.

Ретейлер «Золотое Яблоко» выпустит собственные токены. Размещение состоится на блокчейн-платформе «А-Токен» от Альфа-Банка, а его объем достигнет 1 млрд рублей. Компания станет первым представителем бьюти-индустрии на рынке ЦФА.

Минкульт направил на согласование в Минцифры перечень критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в видеоконтенте, созданном при участии государства. Они будут направлены на оценку контента в кинопрокате, эфире общедоступных телеканалов, на онлайн-платформах и «других видеосервисах» РФ.

Операторы связи предложили Минцифры упростить правила получения сим-карт иностранными туристами. Сейчас на оформление нужно несколько дней. Около половины туристов стали бы получать сим-карты по упрощенной процедуре. Это дало бы до 1,5 млрд рублей в год на всех операторов.

Discord сообщил об утечке данных и фото документов пользователей. Пароли пользователей, полные номера их банковских карт, а также сообщения, выходящие за рамки переписки с техподдержкой, не утекли.

Уровень зарплат директоров по информационной безопасности в Московском регионе достиг 1 млн рублей в месяц. С февраля 2022 года по сентябрь 2025 года медианный уровень заработных плат как руководителей, так и линейных специалистов в сфере информационной безопасности вырос более чем на 30%.

К 2030 году в России планируют запустить национальную ИИ-систему для школ. Она будет включать ИИ-инструменты, которые помогут учителям и ученикам в образовательном процессе — начиная с административной поддержки и заканчивая персонализированным обучением.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб рассказал о планах маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья продукты. Они ведут к ожирению и сахарному диабету.

Из-за ограничений по звонкам в WhatsApp1 и Telegram каждая пятая компания в России с августа начала тестировать отечественные мессенджеры для внутренних коммуникаций и общения с клиентами, а 5% перешли на их активное использование.