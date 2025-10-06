ФНС: переводы денег друзьям, знакомым и родственникам не облагаются налогом

Банковские переводы между физлицами сами по себе не облагаются налогом, но если выяснится, что это плата за услугу, аренду или продажу имущества, ФНС доначислит НДФЛ.

УФНС напоминает, что денежные переводы на карту друзьям, родственникам, знакомым не облагаются НДФЛ.

Если деньги поступили на счет в качестве оплаты за услуги, аренду или продажу имущества, то такой перевод признают доходом. Эту сумму нужно самостоятельно указывать в декларации по форме 3-НДФЛ и уплатить налог. Об этом сказано на сайте ФНС.

С 1 июля 2025 года начал действовать закон № 522-ФЗ, по которому Росфинмониторинг получил право приостанавливать подозрительные операции на срок до 10 дней.

Решение суда для этого не нужно. Такое изменение касается денежных переводов, вкладов, операций по картам и электронным кошелькам.

Банки должны вести мониторинг и передавать сведения о подозрительных операциях, а также о получении дохода. Налоговики не будут отслеживать каждый перевод, но могут доначислить налоги после проверки, если будут признаки незадекларированного дохода.

Важно, что сам банковский перевод между физлицами — это не объект налогообложения.