ФНС: переводы денег друзьям, знакомым и родственникам не облагаются налогом
УФНС напоминает, что денежные переводы на карту друзьям, родственникам, знакомым не облагаются НДФЛ.
Если деньги поступили на счет в качестве оплаты за услуги, аренду или продажу имущества, то такой перевод признают доходом. Эту сумму нужно самостоятельно указывать в декларации по форме 3-НДФЛ и уплатить налог. Об этом сказано на сайте ФНС.
С 1 июля 2025 года начал действовать закон № 522-ФЗ, по которому Росфинмониторинг получил право приостанавливать подозрительные операции на срок до 10 дней.
Решение суда для этого не нужно. Такое изменение касается денежных переводов, вкладов, операций по картам и электронным кошелькам.
Банки должны вести мониторинг и передавать сведения о подозрительных операциях, а также о получении дохода. Налоговики не будут отслеживать каждый перевод, но могут доначислить налоги после проверки, если будут признаки незадекларированного дохода.
Важно, что сам банковский перевод между физлицами — это не объект налогообложения.
Начать дискуссию