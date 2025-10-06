Кабмин разработал антикартельные меры для разных сфер экономики

Действие Плана развития конкуренции продлили до 2030 года.

Правительство продлило действие дорожной карты по совершенствованию конкуренции на следующие пять лет и составило новый План развития конкуренции.

План до 2030 года направлен на достижение целей и задач, поставленных Президентом, и включает конкретные меры по совершенствованию конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, агропромышленном комплексе и других секторах, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Среди уже реализованных мероприятий Плана: взаимозаменяемость лекарств, отмена платы за раздачу интернета с телефонов и роуминг в Крыму.

Документ предусматривает такие мероприятия:

выявление и пресечение картелей;

разработку региональных дорожных карт по развитию конкуренции;

расширение сотрудничества с антимонопольными органами стран БРИКС и ШОС;

обеспечение антимонопольного регулирования цифровых платформ для предотвращения злоупотреблений монополистов;

перевод процедур обжалования в цифровой режим;

создание сервиса подбора земельных участков для сельского хозяйства и госпортала о спросе и предложении на инновационную продукцию;

усовершенствование процедуры рефинансирования ипотечных кредитов.

«Очень важно, чтобы все намеченные мероприятия были выполнены в срок. От этого зависит развитие нашей страны и ее экономики», – подчеркнул Мишустин.

Ожидается, что реализация плана обеспечит дальнейшее развитие конкуренции, будет способствовать росту экономики, достижению справедливого баланса цен, а также повышению качества продукции и услуг.