👶🏻 Минтруд: когда обращаться за пособием при рождении ребенка

Если дети уже есть, пособие назначат автоматически, а если нет – нужно подать заявление.

Минтруд рассказал, когда можно обратиться за единым пособием при рождении ребенка.

Если раньше не получали такое пособие – подать заявление можно в любое время. Но будет разница:

если подали заявление в первые полгода после рождения — начислят выплаты с даты рождения ребенка, в том числе за прошедшие месяцы;

если после полугода — пособие назначат с месяца подачи заявления.

Когда женщина получала единое пособие на беременных, оформить пособие на ребенка можно на следующий месяц после его рождения, так как пособие для будущих мам платится до месяца родов включительно.

Если дети уже есть, и на них платят пособие – при рождении еще одного ребенка подавать заявление не нужно, его назначат автоматически. При этом проверять нуждаемость семьи не будут, срок назначения пособия на новорожденного совпадает с периодом назначения пособий на старших детей.

Подать заявление можно на Госуслугах, в МФЦ или отделении СФР.