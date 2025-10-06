Новым и приграничным регионам РФ предлагают не сокращать дотации

При расчете дотаций нужно опираться на свежие данные, чтобы поддержка была корректной.

На снижение размера дотаций для новых и приграничных субъектов России предлагается установить ограничение. Об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента предложила ввести ограничение на снижение размера дотаций и обеспечить сохранение утвержденных размеров дотаций для воссоединенных и приграничных субъектов.

«Кроме того, мы убеждены, что при расчете дотаций следует использовать максимально свежие, актуальные данные, а не за прошлый и позапрошлый периоды. Тогда поддержка будет и своевременной, и корректно распределенной», — отметила Матвиенко.

Вопрос обсуждался на парламентских слушаниях по теме параметров федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Ранее мы сообщали, что на поддержку бизнеса в приграничных регионах выделили еще 4 млрд рублей.