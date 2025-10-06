🔠 Проверить свой бизнес на кибербезопасность и риск блокировки по 115-ФЗ можно по аналогии с проверкой зрения: гид 2025

Точка Банк и «Лаборатория Касперского» создали интерактивный гид для предпринимателей по рискам в области кибербезопасности и законодательства. Он позволяет проверить, защищен ли бизнес от киберугроз и блокировок по 115-ФЗ.

Проект называется «Вы четко видите все риски?». В основе идеи — известная всем с детства таблица Сивцева для проверки зрения. Ключевой элемент — лупа, которую можно навести на разные буквы и узнать, какие риски скрываются за каждой из них и как себя защитить.

Проект «Вы четко видите все риски?» основан на таблице Сивцева. Он помогает предпринимателям проверить свое бизнес-зрение и увидеть риски.

«Игнорирование киберрисков грозит не только штрафами и последствиями со стороны регуляторов, но и прямым финансовым ущербом, вплоть до потери бизнеса. Атаки с использованием шифровальщиков, а также преднамеренный вывод денежных средств со счетов приводят к закрытию многих компаний из микро-, малого и среднего бизнеса — причем за достаточно короткий срок после киберинцидентов», — сказал Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского».

Заявлено, что гид будет полезен как начинающим, так и опытным предпринимателям, в первую очередь тем, кто занимается: