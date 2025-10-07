📅 Производственный календарь на ноябрь 2025 с праздниками и выходными

В ноябре будет рабочая суббота и трехдневная рабочая неделя.

В ноябре 2025 года из 30 календарных дней будет 19 рабочих и 11 выходных и праздничных дней.

Суббота 1 ноября будет рабочей – выходной перенесут на 3 ноября. Но этот рабочий день будет сокращенным на 1 час перед праздниками.

Следующая рабочая неделя будет короткой: после выходных со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства – три рабочих дня: 5, 6 и 7 ноября, а затем снова выходные.

Производственный календарь на нобярь 2025

Норма рабочего времени в ноябре 2025 года составит:

Рабочая неделя Часы 40-часовая 151 36-часовая 135.8 24-часовая 90.2

Смотрите актуальный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год и на 2026 год.

