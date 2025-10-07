ФНС: нужно ли главам КФХ сдавать нулевой РСВ, если не было выплат

Если у крестьянских (фермерских) хозяйств в отчетном периоде не было выплат физлицам, то они не освобождаются от представления расчета по страховым взносам. Обязательно надо сдать нулевой расчет.

Согласно п. 1 ст. 420 НК, расчеты по страховым взносам нужно представлять, даже если за отчетный период не было выплат физлицам по договорам.

В такой ситуации КФХ должны представить в установленный срок расчет с нулевыми показателями. Это будет говорить о том, что в конкретном отчетном периоде не было выплат и других вознаграждений в пользу физлиц, а значит нет сумм страховых взносов, которые нужно уплатить.

«В этом случае плательщик заполняет в расчете только титульный лист, раздел 1 без приложений и раздел 3 с нулями и прочерками (при указании специального кода "2" в поле "Тип плательщика" 2 раздела 1 расчета)», — сказано на сайте ФНС.

Расчеты с нулевыми показателями нужно сдавать, поскольку они позволяют налоговикам выявить недобросовестных плательщиков, которые нарушают срок представления РСВ. Сдавая нулевой расчет, глав фермерских хозяйств не привлекут к ответственности в отличии от тех, кто не исполняет свои обязанности.