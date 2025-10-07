🍞 Больших скачков цен на продукты питания в России не нашли

О полном обеспечении российского рынка продукцией АПК рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«Внутренний рынок у нас полноценно обеспечен продукцией, значительных скачков цен на продукты питания мы не отмечаем, и с учетом этого у нас продолжается развитие аграрного экспорта», — заявил Патрушев.