ИП на патенте могут не всегда применять ККТ: случаи

По общему правилу применение онлайн-касс обязательно для ИП и организаций. Но законодательством предусмотрены случаи, при которых бизнес ИП на ПСН может быть освобожден от использования кассовых аппаратов в своей деятельности.

Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ определен перечень отдельных видов работ и услуг, который позволяет предпринимателю на патенте не применять кассу. Эти исключения касаются таких сфер деятельности:

пошив одежды на заказ, изготовление и ремонт обуви;

стирка, химчистка текстильной и меховой продукции;

переделка мебели;

оказание услуг фотографа, звукозаписи, дизайна, организации и музыкального обслуживания мероприятий;

капитальный ремонт, монтаж, электрические и сварочные работы;

дошкольное и дополнительное образование;

сдача в аренду недвижимости;

услуги клининга, обслуживания платных туалетов;

приготовление и поставка блюд для мероприятий и др.

При этом неприменение ККТ не освобождает от предоставления покупателю/клиенту расчетного документа с обязательными реквизитами, предупреждает УФНС.

А при торговле маркированными и подакцизными товарами, ККТ нужно применять всегда.

Не использовать кассу можно также при торговле на ярмарках выходного дня. Освобождением можно воспользоваться, если торговля идет не более чем с 50 торговых точек при осуществлении определенных законодательством видов деятельности. В этом случае подтверждающий расчет документ выдается по требованию покупателя.