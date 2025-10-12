ИП на патенте могут не всегда применять ККТ: случаи
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ определен перечень отдельных видов работ и услуг, который позволяет предпринимателю на патенте не применять кассу. Эти исключения касаются таких сфер деятельности:
пошив одежды на заказ, изготовление и ремонт обуви;
стирка, химчистка текстильной и меховой продукции;
переделка мебели;
оказание услуг фотографа, звукозаписи, дизайна, организации и музыкального обслуживания мероприятий;
капитальный ремонт, монтаж, электрические и сварочные работы;
дошкольное и дополнительное образование;
сдача в аренду недвижимости;
услуги клининга, обслуживания платных туалетов;
приготовление и поставка блюд для мероприятий и др.
При этом неприменение ККТ не освобождает от предоставления покупателю/клиенту расчетного документа с обязательными реквизитами, предупреждает УФНС.
А при торговле маркированными и подакцизными товарами, ККТ нужно применять всегда.
Не использовать кассу можно также при торговле на ярмарках выходного дня. Освобождением можно воспользоваться, если торговля идет не более чем с 50 торговых точек при осуществлении определенных законодательством видов деятельности. В этом случае подтверждающий расчет документ выдается по требованию покупателя.
Начать дискуссию