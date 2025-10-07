Минтруд готовит предложения по «перезагрузке» маткапитала

С 1 февраля 2026 года материнский капитал собираются проиндексировать на 6,8%. Но уже до конца 2025 года Минтруд подготовит предложения по перезагрузке этой меры поддержки, рассказал глава ведомства Антон Котяков.

«Что касается предложений по перезагрузке материнского капитала — да, действительно, мы до конца года такие предложения сформируем. Но пока о деталях предложений говорить рано», — заявил министр.

Он напомнил, что с 1 февраля маткапитал планируется проиндексировать на уровень фактической инфляции согласно макропрогнозу – 6,8%. Этот показатель заложен в расчете межбюджетного трансферта из федерального бюджета. Но увеличение будет по фактическому уровню инфляции.

Ранее сообщалось, что в 2026 году размер маткапитала вырастет до 737,2 тыс. рублей за первого ребенка и до 974,1 тыс. рублей на второго, если не использовали маткапитал на первого.