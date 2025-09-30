ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Размер материнского капитала и пособий на детей в 2026 году

Маткапитал со следующего года проиндексируют на 6,8%.

Материнский капитал в 2026 году проиндексируют на уровень фактической инфляции. За двоих детей сумма составит 974,1 тыс. рублей.

О повышении соцвыплат на 6,8% сообщал Минтруд.

Маткапитал на второго ребенка вырастет до 974,1 тыс. рублей (если не получали на первого).

За первого ребенка маткапитал составит 737,2 тыс.

Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28 773 рублей.

Индексация соцвыплат пройдет 1 февраля 2026 года.

Банковские карты

Как научить ребенка пользоваться банковской картой

Дети с 6 лет могут иметь банковскую карту, которая открывается к счету родителей. Самостоятельно открыть счет в банке подростки могут с 14 лет, но с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. После 18 лет наступает полная дееспособность, и ребенок может открыть счет и карту без ограничений.

