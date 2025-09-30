Размер материнского капитала и пособий на детей в 2026 году
Материнский капитал в 2026 году проиндексируют на уровень фактической инфляции. За двоих детей сумма составит 974,1 тыс. рублей.
О повышении соцвыплат на 6,8% сообщал Минтруд.
Маткапитал на второго ребенка вырастет до 974,1 тыс. рублей (если не получали на первого).
За первого ребенка маткапитал составит 737,2 тыс.
Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28 773 рублей.
Индексация соцвыплат пройдет 1 февраля 2026 года.
