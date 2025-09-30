Размер материнского капитала и пособий на детей в 2026 году

Как научить ребенка пользоваться банковской картой

Дети с 6 лет могут иметь банковскую карту, которая открывается к счету родителей. Самостоятельно открыть счет в банке подростки могут с 14 лет, но с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. После 18 лет наступает полная дееспособность, и ребенок может открыть счет и карту без ограничений.