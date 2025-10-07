Работающим пенсионерам предложили пересчитать пенсии

На заключение в правительство направлен законопроект о перерасчете пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров. Авторы инициативы – депутаты от фракции СРЗП.

Документ предусматривает перерасчет размера страховых пенсий за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года и выплату недополученных сумм страховых пенсий за этот же период.

Один из авторов законопроекта депутат Сергей Миронов напомнил, что с начала 2016 года по конец 2024 индексации пенсии работающим пенсионерам не проводили. Индексацию пенсий вернули только с 1 января 2025 года.

Депутат уверен, что необходимо провести доиндексацию и вернуть работающим пенсионерам накопленное.