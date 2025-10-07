📞 Закон о запрете спам-звонков с 1 сентября 2025 не останавливает банки

Банки могут звонить с частных номеров, чтобы избежать маркировки вывозов, а также они маркируют спам под информирование о важных изменениях.

С 1 сентября 2025 года компании могут обзванивать клиентов только после получения от них предварительного согласия. Зачастую его автоматически включают в договор об открытии счета, но если клиенты просят после этого прекратить спам-звонки, то банк обязан это требование выполнить.

Однако это правило игнорируют, причем не только банки, но и некоторые страховые компании. Одна из причин — обзвон остается дешевым видом общения с клиентами, пишут «Известия».

«Проблема носит системный характер: массовые звонки исходят не только от банков, но и от микрофинансовых компаний и других бизнесов», — сказал директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков.

Часть организаций просто не выполняет требования, а другие звонят клиентам с частных номеров, чтобы не маркировать такие звонки, или с общего номера для создания видимости информирования о важных изменениях.

Стоит отметить, что запрет спам-звонков не затрагивает экстренные уведомления. Например, о блокировке карты.

Центробанк рекомендует обратиться в Минцифры, если банки продолжают названивать после отказа от рассылок. За это организации могут получить штраф до 1 млн рублей. Клиентам нужно зафиксировать нарушение: сделать записи разговоров, скриншоты звонков и запросить детализацию вызовов у оператора.