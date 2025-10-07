ФНС: для каких видов деятельности на патенте нужно регистрировать кассу
ИП, которые применяют патентную систему налогообложения (ПСН), должны использовать при расчетах контрольно-кассовую технику (ККТ). Этот порядок распространяется на следующие виды деятельности:
розничная торговля;
общественное питание;
ремонт и техобслуживание автотранспортных средств;
услуги по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
предоставление медицинских услуг;
парикмахерские и косметические услуги;
ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
ремонт бытовой техники;
услуги бань, саун;
ветеринарные услуги;
ремонт ювелирных изделий.
Однако есть виды деятельности, которые можно вести без регистрации ККТ. Они перечислены в п. 2.1. ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Например, ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, аренда имущества.
«Остальные виды деятельности на патенте обязывают предпринимателя зарегистрировать кассовый аппарат и выдавать чеки покупателям», — сказано на сайте ФНС.
Также налоговики напомнили, что отказ выдать чек — это нарушение законодательства.
