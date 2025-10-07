ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
ФНС: для каких видов деятельности на патенте нужно регистрировать кассу

Многие виды деятельности на ПСН должны осуществляться с применением ККТ, но есть исключения.

ИП, которые применяют патентную систему налогообложения (ПСН), должны использовать при расчетах контрольно-кассовую технику (ККТ). Этот порядок распространяется на следующие виды деятельности:

  • розничная торговля;

  • общественное питание;

  • ремонт и техобслуживание автотранспортных средств;

  • услуги по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

  • предоставление медицинских услуг;

  • парикмахерские и косметические услуги;

  • ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

  • ремонт бытовой техники;

  • услуги бань, саун;

  • ветеринарные услуги;

  • ремонт ювелирных изделий.

Однако есть виды деятельности, которые можно вести без регистрации ККТ. Они перечислены в п. 2.1. ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Например, ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, аренда имущества.

«Остальные виды деятельности на патенте обязывают предпринимателя зарегистрировать кассовый аппарат и выдавать чеки покупателям», — сказано на сайте ФНС.

Также налоговики напомнили, что отказ выдать чек — это нарушение законодательства.

