🏠 С 7 октября 2025 года ПВЗ Wildberries можно открывать в частных домах

Предприниматели смогут открыть пункты выдачи заказов в частном доме в населенных пунктах с населением не более 5 тысяч человек.

Маркетплейс Wildberries разрешил предпринимателям открывать пункты выдачи заказов в частных жилых домах.

«С 7 октября у партнеров компании РВБ появилась возможность открывать пункты выдачи заказов Wildberries в частных домах. РВБ уже начала принимать заявки на сайте партнерской программы WB ПВЗ», — сказали в компании.

Пункты выдачи в частных домах можно открыть в населенных пунктах, поселках и деревнях с населением не больше 5 тыс. человек. Важно, что такой дом не должен быть на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ).

Основные требования для таких ПВЗ: наличие камеры, мест для выдачи и хранения заказов, стол для проверки товаров, планшет, ноутбук или смартфон для работы.

