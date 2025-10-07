🏠 С 7 октября 2025 года ПВЗ Wildberries можно открывать в частных домах
Маркетплейс Wildberries разрешил предпринимателям открывать пункты выдачи заказов в частных жилых домах.
«С 7 октября у партнеров компании РВБ появилась возможность открывать пункты выдачи заказов Wildberries в частных домах. РВБ уже начала принимать заявки на сайте партнерской программы WB ПВЗ», — сказали в компании.
Пункты выдачи в частных домах можно открыть в населенных пунктах, поселках и деревнях с населением не больше 5 тыс. человек. Важно, что такой дом не должен быть на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ).
Основные требования для таких ПВЗ: наличие камеры, мест для выдачи и хранения заказов, стол для проверки товаров, планшет, ноутбук или смартфон для работы.
С 1 октября 2026 года начнет действовать закон о платформенной экономике. Узнайте, что изменится для селлеров и владельцев ПВЗ.
