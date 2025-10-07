Исследование: 68% россиян согласны получать зарплату в цифровых рублях

Каждому десятому жителю страны в 2025 году все равно, в каком виде тратить деньги: это могут быть и наличные, и безналичные, и цифровые рубли.

68% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях. Еще 12% пока не могут ответить на этот вопрос однозначно. А 20% респондентов точно не хотят пользоваться цифровыми рублями.

В список самых ожидаемых операций с цифровым рублем попали: уплата налогов, госпошлин, а также получение выплат от государства и денежные переводы между физлицами. Об этом сказано в исследовании банка ВТБ и Brand Analytics.

Использовать цифровой рубль вместе с наличными и безналичными деньгами собирается 42% опрошенных. Каждый десятый не видит разницы, в каком виде тратить средства — в цифровых рублях, в наличных или по безналу.

Участники опроса выделили несколько преимуществ цифрового рубля: надежность, поскольку деньги хранятся в Центробанке, пониженные комиссии за переводы и платежи, доступ к счету через мобильное приложение любых банков.

Недавно мы писали, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым, кто получил зарплату в цифровых рублях.