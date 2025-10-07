Исследование: 68% россиян согласны получать зарплату в цифровых рублях
68% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях. Еще 12% пока не могут ответить на этот вопрос однозначно. А 20% респондентов точно не хотят пользоваться цифровыми рублями.
В список самых ожидаемых операций с цифровым рублем попали: уплата налогов, госпошлин, а также получение выплат от государства и денежные переводы между физлицами. Об этом сказано в исследовании банка ВТБ и Brand Analytics.
Использовать цифровой рубль вместе с наличными и безналичными деньгами собирается 42% опрошенных. Каждый десятый не видит разницы, в каком виде тратить средства — в цифровых рублях, в наличных или по безналу.
Участники опроса выделили несколько преимуществ цифрового рубля: надежность, поскольку деньги хранятся в Центробанке, пониженные комиссии за переводы и платежи, доступ к счету через мобильное приложение любых банков.
Недавно мы писали, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым, кто получил зарплату в цифровых рублях.
Комментарии10
мне в общем-то все равно, в какой валюте получать зарплату. При обсуждении в коллективе мнения разошлись (благо это или нет). Мелькала информация, что социальные выплаты будут только в цифре переводом в цифровой кошелек. Вот это словосочетание и насторожило. В контексте (как все это будет осуществлено) для совсем старых пенсионеров, одни из которых получают пенсию (живыми деньгами) на почте, на сберкнижку или им носят деньги домой. Знаю таких лично
обычный трюк. создать впечатление, что все вокруг "за". в результате, если чел это не разделяет, он будет чуствовать себя не комфортно. при этом входящая инфа никак не проверяема и никак не оценивается ее примиенимость.
Это мы хорошо запомнили.
Каждый какой-то там предприниматель готов к ЕНС, рад НДС на УСН и.т.д. и т.п.