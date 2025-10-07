Как отразить федеральный инвестиционный вычет в декларации по налогу на прибыль
Начальник отдела камерального контроля № 1 УФНСпо Тульской области Ирина Миляева разъяснила, как отразить расчет федерального инвестиционного налогового вычета в декларации по налогу на прибыль организаций.
Порядок заполнения декларации утвержден приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@, напомнила она.
Расчет федерального инвествычета отражают в разделе Д (приложение № 7 к Листу 02).
От кого получено право на вычет
Как заполнить
Право на ФИНВ получено от организаций, входящих в одну группу с налогоплательщиком
В реквизите «Расчет составлен (код)» указывают код «2». Также пишут ИНН лица, фактически понесшего соответствующие расходы.
Право на вычет получено от нескольких участников группы.
Либо в разделе Д отражены как собственные расходы налогоплательщика, так и расходы, по которым получено право на вычет
В реквизите «Расчет составлен (код)» указывают код «2» и ИНН одного из участников группы по выбору налогоплательщика.
