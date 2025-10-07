Как отразить федеральный инвестиционный вычет в декларации по налогу на прибыль

Как заполнять декларацию о налоговом инвествычете – зависит от того, от кого получено право на ФИНВ.

Начальник отдела камерального контроля № 1 УФНСпо Тульской области Ирина Миляева разъяснила, как отразить расчет федерального инвестиционного налогового вычета в декларации по налогу на прибыль организаций.

Порядок заполнения декларации утвержден приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@, напомнила она.

Расчет федерального инвествычета отражают в разделе Д (приложение № 7 к Листу 02).

От кого получено право на вычет Как заполнить Право на ФИНВ получено от организаций, входящих в одну группу с налогоплательщиком В реквизите «Расчет составлен (код)» указывают код «2». Также пишут ИНН лица, фактически понесшего соответствующие расходы. Право на вычет получено от нескольких участников группы. Либо в разделе Д отражены как собственные расходы налогоплательщика, так и расходы, по которым получено право на вычет В реквизите «Расчет составлен (код)» указывают код «2» и ИНН одного из участников группы по выбору налогоплательщика.

