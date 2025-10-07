Если работник не согласился работать в выходной – это не нарушение. Но есть нюанс

Роструд напомнил правила привлечения к работе в выходные и праздничные дни.

Он опубликовал инструкцию по привлечению сотрудников к работе в выходной и праздничный день.

Сначала нужно получить письменное согласие работника. Кроме того, нужно законное основание для привлечения к работе в нерабочий праздничный день.

Но получать письменное согласие работника не нужно, если он трудится в нерабочий праздничный день по установленному графику сменности.

Если сотрудник не хочет работать в выходной – он может подать письменное заявление о несогласии работать.

Заявление нужно написать в двух экземплярах:

один — подать работодателю лично и попросить поставить отметку о получении: дата, ФИО, должность, подпись;

второй — остается у сотрудника.

Если работодатель отказывается принимать заявление, его можно отправить заказным письмом с описью вложения и уведомления о вручении, советует Роструд.

Невыход на работу в выходной или нерабочий праздничный день при отсутствии письменного согласия работника (если его наличие обязательно) не является дисциплинарным нарушением.

Это не может быть основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, предупредило ведомство.