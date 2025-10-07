Если работник не согласился работать в выходной – это не нарушение. Но есть нюанс
Он опубликовал инструкцию по привлечению сотрудников к работе в выходной и праздничный день.
Сначала нужно получить письменное согласие работника. Кроме того, нужно законное основание для привлечения к работе в нерабочий праздничный день.
Но получать письменное согласие работника не нужно, если он трудится в нерабочий праздничный день по установленному графику сменности.
Если сотрудник не хочет работать в выходной – он может подать письменное заявление о несогласии работать.
Заявление нужно написать в двух экземплярах:
один — подать работодателю лично и попросить поставить отметку о получении: дата, ФИО, должность, подпись;
второй — остается у сотрудника.
Если работодатель отказывается принимать заявление, его можно отправить заказным письмом с описью вложения и уведомления о вручении, советует Роструд.
Невыход на работу в выходной или нерабочий праздничный день при отсутствии письменного согласия работника (если его наличие обязательно) не является дисциплинарным нарушением.
Это не может быть основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, предупредило ведомство.
