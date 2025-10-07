📋 Может ли ваш бизнес работать на АУСН — «Клерк» подготовил чек-лист

Для предпринимателей альтернативой уплаты НДС может стать переход на АУСН, где бизнес не должен уплачивать этот налог. Однако для применения спецрежима есть свои требования. Узнайте, подходите ли вы — скачивайте чек-лист.

После того, как стало известно о снижении порога для освобождения от уплаты НДС, предприниматели на УСН начали искать варианты, как не платить этот налог. Единственный рабочий способ — перейти на АУСН.

С 1 января 2026 года ставка НДС вырастет до 22%, а на УСН большему количеству компаний и ИП придется платить НДС, так как действующий сейчас лимит снизят с 60 до 10 млн рублей.

Изменения, которые будут в 2026 году, пока не касаются АУСН. Работу на этом спецрежиме регламентирует отдельный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ. У применения этого режима есть свои особенности:

не нужно платить страховые взносы за сотрудников;

не нужно платить НДС (исключение — ввозной налог), налог на имущество, налог на прибыль и НДФЛ с доходов ИП на ОСНО;

не надо сдавать РСВ, персонифицированные сведения, раздел 2 ЕФС-1 по страховым взносам на травматизм, 6-НДФЛ;

подавать нужно только бухгалтерскую отчетность и ЕФС-1 в части подразделов 1.1 и 1.2.

Чтобы перейти на АУСН, нужно проверить, соответствует ли бизнес требованиям для этого спецрежима. Скачать чек-лист можно здесь.

Если отметили галочками все критерии, значит вы можете применять АУСН. Бизнес на ОСНО может перейти на АУСН со следующего года, а на УСН или НПД — с любого месяца. Для перехода следует подать уведомление в налоговую: