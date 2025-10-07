Отмена нулевого НДС для IT-компаний принесет бюджету 25 млрд рублей

Власти считают, что уже достаточно поддержали разработчиков программного обеспечения. С 2021 года они не платили НДС при продаже своих продуктов, которые были в реестре Минцифры.

Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова рассказала, что отмена нулевой ставки НДС при продаже программного обеспечения из реестра Минцифры принесет в бюджет 25 млрд рублей.

29 сентября 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект с поправками в НК. В документе сказано, что с 2026 года отменят льготу, по которой разработчики не платят НДС при продаже программного обеспечения, если оно входит в реестр Минцифры. Такая льгота действовала с 2021 года.

«Прошло более пяти лет, у нас есть прямое поручение Президента и рекомендации Счетной палаты еще раз посмотреть на все временные льготы и принять решение о необходимости и целесообразности их продления», — сказала Ирина Окладникова.

Также она добавила, что крупнейшие IT-компании показывают хорошие финансовые результаты: рост в среднем 12-15% по выручке, а по прибыли — 30%.

Кроме того, с 2026 года для IT-компаний хотят поднять льготный тариф страховых взносов. Если сейчас бизнес платит 7,6%, то будет 15%.