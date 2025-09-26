Для IT-компаний хотят поднять льготный тариф страховых взносов с 2026 года
Минфин предлагает в IT-секторе повысить льготный тариф с 7,6% до 15%, а также увеличить налоговую нагрузку на отрасль.
Ставка по страховым взносам 7,6% будет сохраняться только на доходы работников сверх предельной взносооблагаемой базы. В 2025 году это 2,759 млн рублей, но каждый год показатель индексируют. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 гг.
Сейчас стандартный тариф страховых взносов — 30%, его применяют в пределах базы для исчисления взносов. А на сумму доходов сверх предельной базы — 15,1%.
IT-компании пользуются налоговыми льготами уже пять лет. В 2020 году бизнесу снизили ставку по налогу на прибыль до 3%, тарифы уменьшили с 14% до 7,6%, а разработчиков освободили от НДС. С 2022 до конца 2024 года для айтишников и вовсе обнуляли налог на прибыль, чтобы поддержать их в период санкций.
