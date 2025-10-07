На «Клерке» появился ипотечный калькулятор
На «Клерке» запущен новый сервис — ипотечный калькулятор 2025. Теперь каждый пользователь может сделать онлайн расчет ипотеки и за несколько секунд узнать, каким будет ежемесячный платеж по ипотеке, итоговая переплата и график выплат.
Калькулятор ипотеки учитывает все ключевые параметры: стоимость квартиры, срок кредита, процентную ставку и размер первоначального взноса. При желании можно рассчитать ипотеку даже без первоначального взноса.
Сервис показывает два варианта выплат:
аннуитетный платеж — равные ежемесячные суммы, удобные для планирования бюджета;
дифференцированный платеж — уменьшающиеся платежи с меньшей переплатой.
Ипотечный калькулятор онлайн помогает заранее понять, какую нагрузку ипотека даст на бюджет, и сравнить разные варианты кредитования. Это удобнее и быстрее, чем считать вручную или в Excel.
Попробовать новый инструмент можно прямо сейчас: ипотечный калькулятор на Клерке.
