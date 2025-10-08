💰 У 36% россиян в 2025 году выросла зарплата

Больше трети работающих россиян получили повышение зарплаты в 2025 году. Такие результаты получил сервис «Работа.ру».

«36% опрошенных россиян поделились, что у них увеличилась зарплата в этом году, а у 6% увеличение планируется в четвертом квартале. При этом о повышении чаще сообщали женщины, чем мужчины (40% против 30%)», — говорится в результатах опроса.

10% работников сообщили о повышении зарплаты на 10% в сравнении с 2024 годом. Еще 46% зарплату повысили на 10-30%. У 38% россиян доход вырос от 30 до 50%, а у 7% — более чем на 50%. В два раза выросла зарплата только у 2% респондентов.

Для повышения доходов 16% опрошенных сменили работу. 11% договорились с руководством, 7% — расширили обязанности и повысили квалификацию, по 4% — прошли обучение или перешли на другую должность. Еще 38% опрошенных ничего конкретного не предпринимали для роста зарплаты.

