Депутаты предлагают страховать металлические счета

В Госдуму внесли проект о страховании вкладов в драгоценных металлах.

Систему страхования вкладов предлагается распространить на вклады в драгоценных металлах. Такой законопроект 7 октября 2025 года внесен в Госдуму депутатами от фракции СРЗП.

Сейчас система страхования вкладов физлиц действует только для денежных счетов, напомнили авторы. А металлические счета не подлежат страховой защите, что ограничивает их популярность.

Но такие счета удобнее физической альтернативы в виде слитков драгметаллов или монет из-за ликвидности, отсутствия рисков и маржи, считают депутаты. Это перспективный финансовый инструмент, потенциал которого увеличивается по мере снижения ставки по депозитам. Но возможности его использования сдерживаются недоверием россиян к банковской системе.

«Распространение страхования банковских вкладов на активы в виде драгоценных металлов на банковских счетах (металлические счета) для облегчения диверсификации инвестиций физических лиц расширит гамму популярных финансовых инструментов и привлечет дополнительные средства в банковскую систему России, а при неблагоприятных обстоятельствах минимизирует их отток», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.