«Честный ЗНАК» нашел больше 50 млн нарушений на маркетплейсах

Покупатели жалуются на то, что товары селлеров имеют некорректную маркировку или не соответствуют описанию.

С января по сентябрь 2025 года система маркировки «Честный ЗНАК» выявила свыше 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах. По сравнению с тем же периодом 2024 года показатель снизился на 30%.

В основном нарушения связаны с продажей товаров с признаками контрафакта и с тем, что продавцы не применяли разрешительный режим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по контрольно-надзорной деятельности Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Антона Гущанского.

ЦРПТ работает вместе с девятью площадками, чтобы предотвратить продажу нелегальной продукции. Это Почта России, Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», Мегамаркет, AliExpress, «Самокат», «Купер», Lamoda.

С 2024 по 2025 годы платформы передали порядка 4 тыс. жалоб от покупателей. В 70% случаев продавцы и площадки решили проблемы, а к остальным применили штрафы и блокировку карточек товаров.

Чаще всего покупатели жалуются на нелегальные БАДы (37%), обувь (25%), товары легпрома (16%) и на парфюмерию (15%).