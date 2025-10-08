Какие ставки НДС может применять концессионер на УСН в рамках концессионного соглашения

Для операций в рамках концессии ставки НДС 5% или 7% не применяются.

В письме от 01.07.2025 № 03-07-11/63797 Минфин разъяснил, какие ставки НДС может применять организация-концессионер на УСН к деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и коммунальных услуг в рамках концессионного соглашения.

С 1 января 2025 года компании и ИП на УСН признаются плательщиками НДС, если у них нет права на освобождение, и могут применять пониженные ставки – 5% или 7%.

Особенности расчета и уплаты НДС для операций в рамках концессионных соглашений установлены ст. 174.1 НК. При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) обязанности плательщика НДС возлагаются на концессионера.

Так, он должен выставлять соответствующие счета-фактуры (п. 2. ст. 174.1).

А налоговый вычет в соответствии с концессионным соглашением предоставляется только концессионеру при наличии счетов-фактур, выставленных ему продавцами (п. 3. ст. 174.1).

Исключений для плательщиков УСН ст. 174.1 НК не содержит, указал Минфин.

Так как право на освобождение от НДС и налоговые ставки 5% или 7% есть у компаний и ИП на УСН при соблюдении ими установленных условий, в отношении операций в рамках концессионного соглашения освобождение от НДС и пониженные ставки НДС 5% или 7% не применяются, указал Минфин.

То есть компании и ИП на УСН в отношении операций по концессионным соглашениям применяют общие ставки НДС 20% или 10%.

