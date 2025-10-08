Какие решения налоговой можно обжаловать в упрощенном порядке и особенности такой жалобы
С 1 января 2025 года доступен упрощенный порядок обжалования решений налоговых органов. Он позволяет рассмотреть проблему в несколько раз быстрее обычной жалобы, однако для подачи «легкой жалобы» нужно соблюдать следующие условия:
жалоба подается только в электронной форме через личный кабинет на сайте ФНС или по ТКС;
в тексте необходимо указать на упрощенный порядок ее рассмотрения;
жалоба должна содержать реквизиты документа, который обжалуется;
«легкую жалобу» нельзя подать на решения, принятые по результатам выездных и камеральных проверок, а также в связи с регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На сайте ФНС сказано, что в упрощенном порядке налоговики могут рассмотреть жалобы по следующим темам:
В рамках камерального и выездного контроля: требования о представлении документов и пояснений, а также вызов на допрос.
Действия (бездействие) по постановке (снятию) с учета в качестве плательщика торгового сбора, отказ в принятии декларации, налоговое уведомление.
Несогласие с сальдо ЕНС, требование об уплате задолженности, отказ в возврате (зачете) сумм налогов и сборов, уведомление об исчисленных суммах налогов, решение о взыскании задолженности.
Приостановление операций по счетам, отказ в предоставлении отсрочки или рассрочки, неисполнение решения суда.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Начать дискуссию