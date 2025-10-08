ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Какие решения налоговой можно обжаловать в упрощенном порядке и особенности такой жалобы

Упрощенный порядок подачи жалобы не действует, если нужно оспорить решения, принятые по результатам выездных и камеральных проверок.

С 1 января 2025 года доступен упрощенный порядок обжалования решений налоговых органов. Он позволяет рассмотреть проблему в несколько раз быстрее обычной жалобы, однако для подачи «легкой жалобы» нужно соблюдать следующие условия:

  • жалоба подается только в электронной форме через личный кабинет на сайте ФНС или по ТКС;

  • в тексте необходимо указать на упрощенный порядок ее рассмотрения;

  • жалоба должна содержать реквизиты документа, который обжалуется;

  • «легкую жалобу» нельзя подать на решения, принятые по результатам выездных и камеральных проверок, а также в связи с регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На сайте ФНС сказано, что в упрощенном порядке налоговики могут рассмотреть жалобы по следующим темам:

  1. В рамках камерального и выездного контроля: требования о представлении документов и пояснений, а также вызов на допрос.

  2. Действия (бездействие) по постановке (снятию) с учета в качестве плательщика торгового сбора, отказ в принятии декларации, налоговое уведомление.

  3. Несогласие с сальдо ЕНС, требование об уплате задолженности, отказ в возврате (зачете) сумм налогов и сборов, уведомление об исчисленных суммах налогов, решение о взыскании задолженности.

  4. Приостановление операций по счетам, отказ в предоставлении отсрочки или рассрочки, неисполнение решения суда.

