Какие решения налоговой можно обжаловать в упрощенном порядке и особенности такой жалобы

Упрощенный порядок подачи жалобы не действует, если нужно оспорить решения, принятые по результатам выездных и камеральных проверок.

С 1 января 2025 года доступен упрощенный порядок обжалования решений налоговых органов. Он позволяет рассмотреть проблему в несколько раз быстрее обычной жалобы, однако для подачи «легкой жалобы» нужно соблюдать следующие условия:

жалоба подается только в электронной форме через личный кабинет на сайте ФНС или по ТКС;

в тексте необходимо указать на упрощенный порядок ее рассмотрения;

жалоба должна содержать реквизиты документа, который обжалуется;

«легкую жалобу» нельзя подать на решения, принятые по результатам выездных и камеральных проверок, а также в связи с регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На сайте ФНС сказано, что в упрощенном порядке налоговики могут рассмотреть жалобы по следующим темам:

В рамках камерального и выездного контроля: требования о представлении документов и пояснений, а также вызов на допрос. Действия (бездействие) по постановке (снятию) с учета в качестве плательщика торгового сбора, отказ в принятии декларации, налоговое уведомление. Несогласие с сальдо ЕНС, требование об уплате задолженности, отказ в возврате (зачете) сумм налогов и сборов, уведомление об исчисленных суммах налогов, решение о взыскании задолженности. Приостановление операций по счетам, отказ в предоставлении отсрочки или рассрочки, неисполнение решения суда.