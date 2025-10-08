Минфин: как учитывать для налога на прибыль расходы на создание объектов основных средств

Порядок учета расходов зависит от момента их признания: до ввода объекта ОС в эксплуатацию или после.

Минфин разъяснил порядок включения затрат на пусконаладочные работы и приобретение прав использования технологии в первоначальную стоимость объектов ОС в целях налога на прибыль.

В письме от 07.03.2025 № 03-03-05/22808 ведомство напоминает, что порядок формирования первоначальной стоимости основных средств предусмотрен ст. 257 НК.

Первоначальная стоимость определяется как сумма расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение ОС до состояния, в котором оно пригодно для использования (без НДС и акцизов).

То есть в первоначальную стоимость включают все расходы на изготовление объекта ОС и доведение его до состояния, пригодного к эксплуатации.

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект введен в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК).

При этом в НК нет понятия «ввод в эксплуатацию», но согласно ГОСТ 25866-83, это событие, связанное с моментом готовности основного средства к использованию.

Если определить такой момент невозможно, датой ввода в эксплуатацию считают дату начала его фактического использования. Дату ввода в эксплуатацию подтверждают документами бухучета (ст. 313 НК).

Таким образом, если расходы связаны с изготовлением (сооружением) и доведением объектов основных средств до состояния, пригодного к эксплуатации, и признаны до ввода их в эксплуатацию, такие расходы учитывают в первоначальной стоимости этих объектов.

В противном случае расходы включают в состав прочих, связанных с производством и реализацией.

Кроме того, если при создании ОС создают еще амортизируемый объект, затраты на формирование стоимости таких объектов распределяют по соответствующим объектам.

