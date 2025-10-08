⚡️ Итоги дня: курьерам запретили перевозить не халяльные товары, одежда может подорожать на 4-5%, Ozon хочет стать брокером, а Сбер тестирует оплату ладонью

За последние 15 лет в российском сегменте интернета интерес пользователей к религиозной тематике вырос в 7,5 раза, а к финансовой — в 3,9 раз.

Курьерам-мусульманам в России запретили перевозить не халяльные товары. К этой категории относятся, например, алкогольные напитки, свинина, азартные игры, идолы и предметы языческого культа.

Доля безналичных платежей в России превысила 87%. К концу 2025 года доля безналичных платежей в общем объеме расчетов в России может вырасти до 90%.

Россияне работают меньше турок, сербов и черногорцев. Эти страны заняли первые места по количеству рабочих часов в Европе. Турки работают 44,1 часа в неделю, черногорцы — 43,1 часа, а сербы — 41,8 часа. Россияне в среднем работают 38,2 часа в неделю.

«Делимобиль» запустил управление дверями арендованного автомобиля через Bluetooth. Компания разработала это нововведение для минимизации негативных последствий нестабильной мобильной сети. Если после старта аренды пропала сеть, пользователь без проблем сможет открывать и закрывать машину.

Объем рынка каршеринга в России в январе-августе 2025 года вырос на 16% в годовом выражении — до 46,76 млрд рублей.

Стоимость спортивной одежды в среднем и высоком ценовых сегментах может вырасти на 6% из-за повышения ввозных таможенных пошлин. Для конечного потребителя это означает увеличение цен в среднем на 4-5%, для некоторых позиций верхней одежды — на 6%.

Спрос на зимний отдых вырос благодаря длинным новогодним каникулам. Бронирования отелей и апартаментов в России на зимний сезон выросли на 5% по сравнению с прошлым годом.

Маркетплейс Ozon планирует получить брокерскую лицензию. Новый вид бизнеса будет ориентирован на розничных инвесторов, которые уже являются клиентами маркетплейса и его банка.

Московские рестораны стали реже открываться и чаще закрываться в 2025 году. Причина — в оттоке посетителей в сегмент недорогих кафе.

Яндекс Директ добавил функцию управления наружной рекламой. Теперь рекламодатели могут запускать кампании более чем на 5,5 тыс. экранов в Москве, Санкт-Петербурге и областях, выбирать место и время показа, а также оценивать ее эффективность.

Сбер начал тестировать технологию оплаты покупок по отпечатку ладони. Сервис сможет работать на терминалах, которые принимают «оплату улыбкой».

Минцифры изучает возможность создания национального ИИ-агента на базе Госуслуг. Агенты в сфере ИИ — это программы, самостоятельно выполняющие поставленные задачи.

В колониях и тюрьмах ввели должности штатных священников. Введение должности не потребовало бюджетных затрат, а было осуществлено за счет перераспределения уже имеющихся в ФСИН должностей.

Tesla впервые обогнала Mercedes по объему продаж. Mercedes сообщил о продажах 441 500 автомобилей в третьем квартале. Tesla сообщила о продажах 497 099 авто.