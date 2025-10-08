📃 О сроках уплаты налогов напомнили в платежках за ЖКУ

Жителям Великого Новгорода прислали квитанции за коммуналку с напоминанием о сроке уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2024 год.

Имущественные налоги и НДФЛ за 2024 год нужно оплатить до 1 декабря 2025 года. Жителям Великого Новгорода налоговики напомнили об этом в квитанциях на оплату коммунальных услуг за сентябрь.

Подобные квитанции разослали более 250 тыс. собственников налогооблагаемого имущества.

«Такой способ информирования налогоплательщиков применяется УФНС России по Новгородской области уже на протяжении нескольких лет», — сообщило УФНС.

Всего по региону сформировано 358 тыс. сводных налоговых уведомлений. Из них 177,8 тыс. направили в ЛК налогоплательщика, еще 3,4 тыс. – через Госуслуги. Остальные уведомления отправили по почте заказными письмами.

Когда не направят налоговые уведомления:

есть право на освобождение от уплаты налога;

общая сумма налогов меньшее 300 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность его направления.

Налоги необходимо уплатить не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей, если у них есть в собственности имущество.

Если уведомление не получили до 1 ноября – нужно обратиться в налоговую или МФЦ и предоставить сведения об имуществе, уточнили налоговики.