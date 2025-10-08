ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
КоАП РФ

🎰 За пропаганду нелегальных онлайн-казино могут ввести штраф до 7 млн рублей. В том числе для медийных лиц

Блогеров, которые на камеру показывают, как выигрывают деньги за счет нелегальных организаторов азартных игр, хотят привлекать к административной ответственности.

8 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому за пропаганду нелегальных букмекеров и казино будет штраф:

  • до 7 млн рублей — для компаний;

  • до 500 тыс. — для физлиц;

  • до 1,5 млн — для должностных лиц.

В пояснительной записке авторы проекта отмечают, что в последнее время слишком много известных личностей, артистов и блогеров рекламируют нелегальные казино. Например, в 2023 году блогер Меллстрой рассказал, что зарабатывает с организаторов азартных игр около 1,5 млн рублей, а в 2024 году он получил от нелегального казино разовую выплату в 300 млн.

Сейчас есть административная ответственность за нарушение требований к рекламе азартных игр, но нет ответственности для медийного лица, которое на камеру показывает, как выигрывает деньги в онлайн-казино.

«Таким образом, введение отдельного состава административной ответственности, предусматривающего наказание за пропаганду нелегальных организаторов азартных игр обусловлено тем, что зачастую действия стримеров и блогеров невозможно однозначно квалифицировать как рекламу», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты хотят изменить эту практику и привлекать к ответственности медийных личностей. Наказание возможно не только в виде штрафа, но и приостановления деятельности юрлиц на срок до 90 суток.

Автор

Михаил Жуховицкий
